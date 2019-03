Kultserie kehrt zurück

Die Stars der 90er-Jahre-Serie „90210“ auf einer DVD-Hülle. © Privat

Los Angeles.Die Original-Stars der TV-Kultserie „Beverly Hills, 90210“ treten wieder vor die Kamera. Der US-Sender Fox gab Pläne für „90210“ bekannt. „Ratet mal, wer nach Hause kommt“, schrieb der Sender zu einem Video auf Twitter und kündigte die TV-Serie für Sommer an. Demnach sind die Original-Darsteller Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green und Tori Spelling dabei. Nur Shannen Doherty und Luke Perry fehlten, berichtete das Branchenblatt „Variety“.

Die geplanten sechs Folgen sind aber keine Neuauflage der Serie aus den 90er Jahren. Vielmehr sollen die Schauspieler überspitzte Versionen von sich selbst spielen. Die Original-Serie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. „90210“ wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt. dpa

