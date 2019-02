Kunst aus Schnee im Schwarzwald

Bernau.Acht Künstlerteams aus vier Nationen haben in Bernau überdimensionale Kunstwerke aus großen Schneeblöcken geschaffen. Beim dritten Schneeskulpturen-Festival in der Schwarzwald-Gemeinde gingen sie mit Spaten, Schaufeln und Schäleisen ans Werk, wie die Organisatoren zum Finale des Festivals gestern mitteilten. Die Künstler waren den Angaben zufolge vier Tage bei der Arbeit und stellten eine winterliche Open-Air-Kunstgalerie her. Unter anderem wurden Skulpturen in Form einer ägyptischen Sphinx, eines Drachenbabys, einer Hexe, eines Schweinchens und eines Bären geschaffen. Die Künstler kamen aus Deutschland, Italien, der Schweiz und den USA. Das jährliche Festival habe sich zu einem Besuchermagneten entwickelt, an den vier Tagen seien mehrere tausend Menschen gekommen. / dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019