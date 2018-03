„Lady Gaga“ nimmt Babypause

Anzeige

Essen.„Lady Gaga“ nimmt in aller Ruhe eine Dusche. Mit einem Schlauch braust Henrik Wille sie ab, schäumt sie ein, spült mit Wasser hinterher – dann ist der Star bereit. Ganz still bleibt „Lady Gaga“ – wie Wille sie liebevoll nennt – an einem Halfter stehen. Die Kamera stört die Kuh nicht. Im Gegenteil, meint der Besitzer: „Sie steht total drauf.“ Im Rampenlicht zu sein, daran ist „Lady Gaga“ gewöhnt. Immerhin ist sie die schönste Kuh Deutschlands. Seit 2013 gewinnt das schwarz-weiße Tier eine Schau nach der anderen – selbst jüngere Konkurrentinnen haben gegen sie keine Chance.

Eigene Box zum Schutz

Elfeinhalb Jahre ist „Gaga“ alt, sieben Kälber hat sie geboren und 100 000 Liter Milch gegeben. Trotzdem bringt die Kuh Wille immer noch zum Schwärmen. „Sie ist größer und länger als alle anderen. Sie ist schlank, hat gute Beine und einen Traumeuter.“ Eine natürliche Schönheit eben. Und Wille sorgt dafür, dass das so bleibt. Auf seinem Milchviehhof im niedersächsischen Essen bei Cloppenburg weht über der Stalltür ein Transparent. „Lady Gaga bleibt die Beste“ steht dort geschrieben. Willes Schwestern haben es nach der letzten siegreichen Schau Ende Februar befestigt. In dem Stall lebt sie in ihrer eigenen Box. Zum Schutz, damit andere Kühe sie nicht verletzen können und weil die Versicherung es verlange, sagt der 37-Jährige.

Zum Schlafen legt sich „Lady Gaga“ auf ein extra-weiches Bett aus Sägespänen, ihr Futter bekommt sie in einer Schüssel serviert. Zweimal die Woche wäscht Wille ihr Fell. Auch die Pediküre übernimmt er selbst und kürzt per Hand die Klauen. Wille hat noch mehr Schau-Kühe im Stall, eine besondere Behandlung bekommt nur „Lady Gaga“. „So eine Kuh hat man nur einmal im Leben“, sagt er. Vor einer Schau geht sie wie alle vierbeinigen Models in ein dreiwöchiges Trainingslager: täglich Waschen und Bürsten und nur das beste Futter. Um die Tiere auf das große Schaulaufen vorzubereiten.