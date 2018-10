Lady Gaga spricht über ihren «Verlobten Christian»

Los Angeles (dpa) - Seit Monaten spekulieren Medien und Fans über eine Verlobung von Popstar Lady Gaga (32) mit dem amerikanischen Talentmanager Christian Carino (49). Nun habe es die Sängerin erstmals öffentlich ausgesprochen, berichteten US-Medien am Dienstag.

Die Sängerin und Schauspielerin («A Star Is Born») habe Montagabend in einer Ansprache bei einer Gala in Los Angeles unter anderem ihrem «Verlobten Christian» gedankt, meldeten die Promiportale «People» und «E! Online». In sozialen Medien wie Twitter kursiert ein Mitschnitt der Rede, auf den unter anderem der US-Sender CNN verlinkte.

Die Veranstaltung «25th Annual Women in Hollywood Celebration» mit Ehrungen für Lady Gaga und andere Stars, wurde von der Zeitschrift «Elle» organisiert.

Lady Gaga und Carino waren von «People.com» bereits im Februar 2017 als Paar beschrieben worden. Er war an ihrer Seite, als die Sängerin damals in Houston die Halbzeitshow beim Football-Endspiel Super Bowl bestritt. Seither wurden sie häufiger zusammen fotografiert. Lady Gaga war früher mit dem Schauspieler Taylor Kinney verlobt, die Beziehung ging im Sommer 2016 auseinander.

Die Sängerin macht derzeit mit ihrer ersten Filmhauptrolle in der Musikromanze «A Star is Born» von sich reden. Darin spielt sie eine aufstrebende Sängerin, die sich in einen alkoholkranken Country-Star (Bradley Cooper) verliebt. Der Film gilt schon jetzt als Favorit für die Oscars. Carino arbeitet für die angesehene Künstleragentur CAA, die Stars wie Christina Aguilera, Katy Perry und Jennifer Lopez betreut. Aus einer früheren Ehe hat er zwei Töchter.