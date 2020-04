Länder helfen sich gegenseitig

Italien benötigt dringend Hilfe. Eine Frau steht vor dem Mailänder Dom. © dpa

Frankfurt/Main.Wir sind doch Freunde! Und unter Freunden hält man zusammen, wenn es Probleme gibt, oder? Das denken sich gerade viele Länder in Europa. Das Problem für diese Länder ist das Coronavirus. Das Virus schadet nicht nur der Gesundheit vieler Menschen, sondern es kostet auch viel Geld. Denn Firmen können weniger verkaufen als normalerweise und geraten in Schwierigkeiten. Deshalb wollen die Länder ihnen mit Geld helfen. Könnten sich dabei die Länder in Europa zusammentun? Gerade ist oft die Rede von Corona-Bonds.

Aber Was sind eigentlich solche Bonds? Staaten wie Deutschland leihen sich häufiger mal Geld. Sie bezahlen dafür auch etwas extra oben drauf. Dieses Extra-Geld wird Zinsen genannt. Deutschland etwa zahlt wenig Zinsen, weil die Leute sicher sind, dass sie ihr Geld später wiederbekommen. Andere Länder, denen es nicht so gut geht, müssen mehr Zinsen zahlen. Gäbe es gemeinsame Bonds in Europa, dann wären die Zinsen für alle beteiligten Länder aber gleich.

Alle Länder in Europa sind vom Coronavirus betroffen. Mit Corona-Bonds könnten sich auch die Staaten billig Geld leihen, die sonst viel mehr bezahlen müssten. Länder wie Frankreich und Italien sind für solche Corona-Bonds. Deutschland zum Beispiel ist dagegen. Es hat Sorge, später die Geldprobleme anderer Länder teilweise mitbezahlen zu müssen und verweist auf andere Möglichkeiten. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020