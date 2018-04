Länder wollen Bußgelder erhöhen

Anzeige

Bei ihrem Blitzmarathon am Mittwoch hatte die Polizei erneut zahlreiche Raser erwischt. In mehreren Bundesländern lösten die Kameras tausendfach aus. Auch 2017 waren Zehntausende Temposünder ertappt worden, obwohl die Kontrollstellen vorab veröffentlicht werden.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will auch die Verkehrssicherheit von Lastwagen verbessern – um mehr tödliche Unfälle etwa an Stau-Enden auf Autobahnen zu verhindern. „Auf internationaler Ebene setzen wir uns für schärfere Vorschriften ein, zum Beispiel, dass Notbremsassistenten nicht mehr abgeschaltet werden dürfen“, sagte Scheuer. Neue Lastwagen in der EU müssen schon Notbremssysteme haben – allerdings kann sie der Fahrer deaktivieren. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, „nicht abschaltbare“ Notbremssysteme für Lkw und Busse verbindlich vorzuschreiben. dpa

