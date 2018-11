Landung auf dem Mars nach sieben Monaten

Washington.Erstmals seit 2012 hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa gestern einen Roboter auf dem Mars landen lassen. Nach einer rund 485 Millionen Kilometer langen Reise hat die im Mai gestartete Sonde „InSight“ in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators auf dem Roten Planeten aufgesetzt. An Bord befinden sich wissenschaftliche Instrumente, mit denen die Forscher das Innere des Mars untersuchen wollen. Ob der Roboter voll funktionsfähig ist, ist noch nicht klar. Zuletzt hatte die Nasa 2012 den Rover „Curiosity“ erfolgreich auf den Mars gebracht. Landungen auf dem Roten Planeten gelten als extrem schwierig – nur rund 40 Prozent aller bisher weltweit gestarteten Mars-Missionen waren laut Nasa erfolgreich.

Messgerät aus Deutschland

„InSight“ ist 360 Kilogramm schwer und hat seine Reise zum Nachbarplaneten mit bis zu 10 000 Kilometern pro Stunde zurückgelegt. Nach dem Eintritt in die Mars-Atmosphäre wurde der Roboter mithilfe von Bremsraketen und einem Fallschirm abgesenkt. Die Forscher steuern den Roboter von einem Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena aus.

Der Landeplatz liegt in einer Region, die weitgehend eben und frei von Felsen ist. Bisherige Mars-Missionen haben das Gebiet noch nicht vom Boden aus erkundet. Der noch aktive Nasa-Rover „Curiosity“ befindet sich in einer Entfernung von 500 Kilometern – und ist damit am nächsten dran. Im Gegensatz zu ihm wird sich „InSight“ aber nicht bewegen, sondern am Landeplatz verharren.

Mit wissenschaftlichen Instrumenten soll „InSight“ den Mars untersuchen und mehr über seinen Aufbau in Erfahrung bringen. Eines dieser Forschungsgeräte ist ein in Deutschland entwickelter sogenannter Marsmaulwurf, der sich in den Boden des Planeten hämmern soll. Der Roboter wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Das Gerät wird bis in fünf Meter Tiefe vordringen und den Wärmefluss messen.

