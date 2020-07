Landwirte warnen vor Tiktok-Trend

Berlin.Für das Internet kommen manche Leute auf merkwürdige Gedanken. Bei dem sozialen Netzwerk Tiktok, das vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt ist, verbreitet sich gerade diese Aufgabe: Man soll ein Video von sich veröffentlichen, zu dem man ein bestimmtes Lied spielt. Dann soll man breitbeinig mit den Armen wedelnd auf eine Kuh losrennen, bis diese panisch davonläuft.

Bei Tiktok haben schon zahlreiche Nutzer solche Videos mit Rindern oder anderen Tieren hochgeladen – „Kulikitaka-Challenge“ heißt dieser Wettbewerb. Er ist benannt nach dem gleichnamigen Musiktitel des Sängers Tono Rosario.

Dass es keine so gute Idee ist, Kühe oder andere Tiere zu erschrecken, kann man sich schon fast denken. Jetzt haben auch Landwirte in Deutschland gesagt: Die Tiere zu erschrecken ist kein Spaß! Gerade Rinder gelten als sehr neugierige Tiere und haben kaum Scheu, auf Menschen zuzugehen. Sie erschrecken also nicht zwangsläufig. Was, wenn die Kühe anstatt zu flüchten angriffslustig werden, weil sie zum Beispiel ihren Nachwuchs beschützen wollen? Dann kann es sehr gefährlich werden. Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Angriffen der Tiere auf Wanderer.

Und ergreift eine Kuh tatsächlich panisch die Flucht, kann sie sich dabei verletzen oder auch ihre Artgenossen gefährden. Anzeigen wegen Verstößen gegen den Tierschutz oder Sachbeschädigungen können die Folge sein. Ein Sprecher vom Bauernverband in Deutschland findet: „Hier werden unnötig Risiken für Mensch und Tier in Kauf genommen, nur um Klicks und Aufmerksamkeit zu erzielen.“ dpa

