Stralsund.Mit einem umfassenden Geständnis hat der Prozess um die Ermordung der 18-jährigen Maria von der Insel Usedom am Dienstag vor dem Landgericht Stralsund begonnen. Die Anklage wirft zwei 19 und 21 Jahre alten Männern vor, die Schwangere heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben.

Besucher im Saal hörten, wie der 19-Jährige den Alltag als Arbeitsloser mit hohem Alkoholkonsum, die Planung und die Tat schilderte. Er habe am Tattag im März mit dem 21-Jährigen den Mordplan geschmiedet.

„Wir haben darüber gesprochen, wie es wäre, jemanden umzubringen“, sagte der Mann. Dann sei der Satz gefallen: „Lass es uns heute machen.“ Er habe Namen aus dem Bekanntenkreis vorgeschlagen. Maria sei als Opfer ausgewählt worden, weil sie alleine lebte. „Es war einfacher.“ Der 19-Jährige bestätigte in weiten Teilen die Anklage. Er erwähnte, dass Maria die beste Freundin seiner Lebensgefährtin war, mit der er ein gemeinsames Kind hat.

In der Wohnung Marias in Zinnowitz habe er ihr von hinten einen Stich in den Hals versetzt. Maria habe „Aua“ und „Hör auf“ gerufen. Dann habe er sich auf die liegende Frau gesetzt und ihr Stiche am Kopf und Hals zugefügt, während der Mittäter ihre Beine festgehalten habe. „Danach war ich kurz überfordert.“ Mediziner stellten 19 Stiche fest.

Dem 21-Jährigen droht laut Gericht wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Jüngere könnte wegen seiner Alkoholisierung und einer psychiatrischen Erkrankung vermindert schuldfähig gewesen sein. dpa

