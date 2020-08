Lauenau muss Wasser sparen

Mit sparsamem Umgang mit Wasser will die niedersächsische Gemeinde Lauenau die Trinkwasserknappheit in den nächsten Tagen in den Griff bekommen. Eine Allgemeinverfügung, um etwa das Rasensprengen verhindern zu können, sowie „intensives Wassermanagement“ seien vorgesehen, sagte Sven Janisch vom Wasserbetrieb in Lauenau am Sonntag. „Wir müssen ein Sparsamkeitsgebot ausgeben.“ Vorübergehend werde das Ortsnetz vom Wasserverband Nord-Schaumburg versorgt, damit sich der Hochbehälter füllen könne. Erhofft sei ein Füllstand von 35 bis 40 Prozent. Den Menschen werde Brauchwasser etwa für die Toilettenspülung angeboten.

In der Nacht zum Sonntag habe sich der Behälter „ein wenig“ füllen können, allerdings unterhalb eines Standes von 20 Prozent, sagte Janisch. Dennoch habe sich die Lage entspannt, nachdem der Speicher am Samstagmittag leergelaufen war.

In leben knapp 4000 Menschen.

