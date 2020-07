Leben zwischen Eis und Schnee

Neumayer-Station.Rund zwei Monate lang kein Sonnenlicht, acht Monate isoliert in einer Umgebung aus Schnee und Eis, die mit Durchschnittstemperaturen unter minus 30 Grad zu Recht als „feindselig“ beschrieben werden kann: Was die neun Mitglieder des Antarktis-Überwinterungsteams in der deutschen Forschungsstation Neumayer aushalten, wirkt von außen betrachtet wie ein mentaler und körperlicher Kraftakt. „Und doch ist es der schönste Platz zum Arbeiten“, sagt Klaus Guba, Arzt und Leiter der Station, am Telefon.

Der 53-Jährige hat sich wie die anderen Mitglieder des Teams bewusst für dieses Abenteuer entschieden – und gegen seine bisherige Arbeit im Krankenhaus. „Das betriebswirtschaftliche Denken war da schon manchmal deprimierend“, sagt der gebürtige Münchner. Jetzt arbeitet er stattdessen im Dienste der Erforschung des Klimawandels an den Polen. Die Station ist die Basis der deutschen Antarktisforschung. Zwei Jahre läuft Gubas Vertrag beim Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI), im kommenden März wird er die Antarktis verlassen.

Dass mit ihm ein Chirurg den Posten des Arztes besetzt, habe pragmatische Gründe, sagt er. Im antarktischen Winter kann niemand ausgeflogen werden. Im Notfall assistiert ihm Wanderson Almeida aus Brasilien – eigentlich der Koch auf der Station.

Ironie vermeiden

Im Alltag spielt die Gruppendynamik auf engem Raum eine große Rolle: Die Überwinterer haben vor ihrem Einsatz Konfliktmanagement und Kommunikation genauso trainiert wie das Zelten auf dem Gletscher. „Ironie vermeiden, das birgt Konfliktpotenzial“, ist aus Sicht von Guba schon mal ein guter Tipp. Ganz wichtig sei zudem: Struktur in der selbst gewählten Isolation. Der Rhythmus gehe sonst schnell verloren, sagt der Arzt. Montags ist Filmabend, Dienstag Basketball, Samstag Spieleabend, am Mittwoch probt die Band. Guba sitzt zu „Rockin’ all over the world“ oder „What a wonderful world“ am Klavier.

Nächstes Jahr soll ein Nasa-Mitarbeiter mit einziehen, erzählt Guba. Das hier erworbene Wissen ist auch wichtig für Missionen im All. Geforscht wird in den Bereichen Luftchemie, Meteorologie und Geophysik. Zudem betreuen die Stationsbewohner eine der Infraschall-Messanlagen, die zur Überwachung des Kernwaffenteststoppvertrages dienen sollen, und beobachten die Pinguinkolonie in der Atka-Bucht.

Während jeder meistens alleine frühstückt und zu Mittag isst, kommt das Team in der Regel zum Abendessen zusammen, „wie eine Familie“, sagt Guba, Vater von zwei Töchtern. Der Kontakt nach Hause läuft via Satellitenleitung zum Alfred-Wegener-Institut nach Bremerhaven und von dort per Telefonleitung, die Verbindung ist glasklar.

Was dem Team gut tut, sind die Fenster, die die ins Eis gebauten Vorgängerstationen Neumayer I und II noch nicht hatten, wie Guba erzählt: „Das war dann eher U-Boot-Feeling.“ Die jetzige Station steht auf Stelzen, um nicht eingeschneit zu werden. „Nachteil ist, du spürst die Stürme“, sagt der Stationsleiter. Orkanböen seien keine Seltenheit.

Dafür sei die Polarnacht keineswegs so dunkel, wie er anfangs geglaubt habe: „Die mehrstündigen Dämmerungsphasen machen das Aushalten der fehlenden Sonne wesentlich leichter.“ Wenn die sich dem Horizont nähere, müsse er lediglich zum Lesen Licht anmachen, so hell sei es.

Unberührte Natur

Und dann ist da noch die unberührte Wildnis, die mit dem Motorschlitten erkundet wird: Weddell-Robben, Raubmöwen und die Kaiserpinguin-Kolonie, deren Tiere sich in der Mauser bis zur Station verirren.

Ganz allein in der Antarktis ist das Team der Neumayer-Station nicht: Die Südafrikaner forschen 220 Kilometer entfernt, 250 Kilometer weit weg liegt die Station norwegischer Forscher.

„Das macht auch Antarktika aus“, sagt Guba, „ein friedliches Zusammenleben aller möglichen Nationen auf einem staatenlosen Kontinent, auf dem man sich gegenseitig bei Bedarf unterstützt und schätzt.“ epd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020