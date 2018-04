Lebenslang für Madsen gefordert

Anzeige

Kopenhagen.Zwei Menschen stechen mit einem U-Boot in See, nur einer von ihnen kommt lebend zurück. So weit sind sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft am vorletzten Tag des Mordprozesses gegen den dänischen Erfinder Peter Madsen einig. In ihren Schlussplädoyers präsentierten sie gestern aber völlig unterschiedliche Einschätzungen: Madsen habe die schwedische Journalistin Kim Wall in seinem U-Boot gefoltert und getötet, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen und forderte lebenslange Haft wegen Mordes mit sexueller Misshandlung. Verteidigerin Betina Hald Engmark plädierte in beiden Punkten auf Freispruch. „Wir haben keine echten Beweise gehört“, betonte sie. Das Urteil soll morgen gesprochen werden.

Strafe in Dänemark selten

Der angeklagte U-Boot-Bauer selbst verfolgte die Plädoyers nach außen weitgehend ungerührt. Der 47-Jährige hätte die Chance gehabt, sich noch einmal zu äußern, sagte am Ende aber lediglich, was passiert sei, tue ihm „sehr, sehr leid“.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Madsen die 30-jährige Journalistin Kim Wall im U-Boot fesselte, auf sie einstach, sie – vermutlich durch Enthauptung – tötete, zerstückelte und die Leiche über Bord warf. Den Mord habe er vorher geplant, sagte Buch-Jepsen. Die Gewalt und Walls Schmerzen hätten Madsen erregt.