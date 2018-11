Lebenslang für Mord an Johanna

Gießen.Fast 20 Jahre liegen zwischen dem Tod der kleinen Johanna und der Verurteilung ihres Mörders. Für ihre Familie müssen es lange Jahre des Hoffens, der Trauer und der Verzweiflung gewesen sein. Nun steht nach Überzeugung des Landgerichts Gießen fest: Ein heute 42-Jähriger hat im September 1999 die Achtjährige aus Ranstadt in der Wetterau verschleppt, um sich an ihr zu vergehen, und sie getötet. Unter einer Maske aus Paketklebeband soll Johanna erstickt sein. Ihre Leiche wurde im Jahr 2000 in einem Wald gefunden.

Die Richter verhängen gestern eine lebenslange Freiheitsstrafe, unter anderem wegen Mordes, und stellen die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten fest – was eine Haftentlassung nach 15 Jahren meist ausschließt. „Eine Riesenlast ist von mir genommen“, sagt Johannas Mutter nach dem Urteilsspruch. „Das Urteil ist so, wie ich es mir erhofft habe.“ Damit endet vorerst die Aufarbeitung eines Verbrechens, das eine ganze Region aufgewühlt und den Ermittlern zugesetzt hat. Jahrelang hatten sie vergeblich nach Johannas Mörder gesucht. Erst im Oktober 2017 wurde der Angeklagte aus dem hessischen Friedrichsdorf festgenommen – „18 Jahre, einen Monat, drei Wochen und zwei Tage“ nach der Tat, wie die Vorsitzende Richterin vorrechnet.

Mutter muss viele Details erfahren

Eine wichtige Spur der Fahndungen war das Fragment eines Fingerabdrucks. Dieses wurde am Leichenfundort sichergestellt. Doch selbst Massentests mit mehr als 1000 Männern zum Abgleich der Spuren blieben erfolglos. Erst Ermittlungen in einem Missbrauchsfall aus dem Jahr 2016 und neue Analysemethoden führten zum Angeklagten. „Dieses Urteil“, sagt Thomas Hauburger von der Gießener Staatsanwaltschaft, „markiert einen Abschluss von Ermittlungen, die sehr nervenaufreibend waren, die sehr komplex waren, die sehr langwierig waren und die sehr viel Kraft gekostet haben.“

Die musste vor allem auch Johannas Mutter aufbringen. All die Jahre, in denen sogar die Familie in Verdacht geriet, und seit Beginn des Prozesses im April. Sie verfolgte das Verfahren als Nebenklägerin und erfuhr dabei viele Details über die letzten Lebensstunden ihres Kindes. „Ich weiß auch nicht, woher ich die Kraft genommen habe“, sagt sie nun.

Das Gericht geht davon aus, dass der 42-Jährige am Tattag stundenlang auf der Suche nach einem Mädchen war, um seine pädophile Neigung auszuleben. Auf einem Radweg in Ranstadt traf er auf Johanna. Sie sei sich keiner Gefahr bewusst gewesen und zum Zufallsopfer geworden, heißt es in der Urteilsbegründung.

Der Angeklagte packte demnach das Kind, betäubte es mit Chloroform, sperrte es in seinen Kofferraum und fuhr davon, um sich an ihm zu vergehen. Ob es dazu kam, ist unklar. Man geht daher von einer versuchten sexuellen Nötigung aus. Sicher sind sich die Richter dagegen, dass der Angeklagte den Kopf des Mädchens mit Klebeband umwickelte. Der Mann hatte zu Prozessbeginn gestanden, dass er am Tattag ein Mädchen „haben“ wollte. Einen Missbrauch bestritt er. Johannas Tod stellte er als Unfall dar. Die Verteidigung will das Urteil anfechten, auch weil die Richter keinen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Drogenkonsum des 42-Jährigen sehen. Man werde, so Rechtsanwalt Uwe Krechel, Revision einlegen.

Auch wenn der Fall zunächst für die Justiz abgeschlossen ist – für die Familie ist er es nicht. „Damit kann ich nie abschließen“, sagt die Mutter. „Ich habe ein Kind verloren.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018