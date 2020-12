Leere Stühle aus leeren Gaststätten

Koblenz.Mehr als 100 Gastronomen, Hoteliers und Caterer haben in Koblenz mit der Aktion „Leere Stühle“ auf die Not ihrer Branche in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Redner sprachen im Freien vor vielen Hundert Stühlen aus umliegenden Restaurants am Deutschen Eck. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, hatte schon vorher betont, es gelte, Flagge zu zeigen, „um auf die prekäre Situation hinzuweisen, in die unsere Betriebe unverschuldet durch die angeordnete Schließung gebracht wurden“. Die bisherige finanzielle Unterstützung von maximal 10 000 Euro sei für viele nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Noch vor Weihnachten müssten weitere finanzielle Hilfen fließen. Die Aktion „Leere Stühle“ fand in mehreren deutschen Städten statt. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020