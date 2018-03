Lehrer warnten vor Zweitklässler

Anzeige

Teningen.Ein sieben Jahre alter Grundschüler, der Anfang März eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen hatte, ist laut „Bild“ schon mehrfach gewalttätig geworden. Die Pädagogin und ihre Kollegen hatten die Behörden demnach immer wieder vor dem Zweitklässler gewarnt. Der Zeitung liegt ein Brief von Ende Januar an das Freiburger Schulamt vor. Darin heißt es, dass ein Lehrer nicht mehr für die Sicherheit seiner Schüler garantieren könne „aufrund der täglichen Vorfälle (Beißen und Schlagen von Mitschülern und Lehrern, Zerschlagen des Lineals auf dem Kopf eines Mitschülers, Werfen von Stühlen...)“. Der Vorfall ist laut dem Kultusministerium in Stuttgart erschütternd und soll umfassend aufgeklärt werden. dpa