Leiche auf Bürgersteig abgelegt

Hamburg.In einem Hamburger Wohngebiet soll ein Unbekannter eine Frauenleiche aus einem Haus getragen und an der Straße abgelegt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die 50 Jahre alte Frau nicht getötet worden, teilte die Polizei mit. Vielmehr sei sie Anwohnern zufolge schon länger krank gewesen. Die Ermittler waren zunächst von einer Gewalttat ausgegangen und mit einem Großaufgebot im Stadtteil Bramfeld angerückt. Eine Obduktion soll nun klären, woran die Frau gestorben ist.

Zwei Männer waren vorläufig festgenommen worden. Ein 55-Jähriger war auf der Straße angetroffen worden und ein 37-Jähriger in der Wohnung, in der sich die Frau bis zu ihrem Tod aufgehalten haben soll.

Verdacht auf illegalen Aufenthalt

Der Verdacht, die Frau getötet zu haben, habe sich gegen beide Männer nicht erhärtet, so die Polizei. Der 55-Jährige wurde wieder entlassen, der 37-Jährige blieb wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts zunächst in Polizeigewahrsam. Ob einer der Männer die Frau auf den Gehweg gelegt hatte, sei noch unklar. In der Nacht zu Montag hatte ein Nachbar beobachtet, wie jemand etwas vor der Haustür abgelegt hat, wie er Medien sagte.

Laut Hamburger Staatsanwaltschaft ist das Ablegen einer Leiche kein Verbrechen. Der Straftatbestand „Störung der Totenruhe“ sei auf den ersten Blick nicht erfüllt. „Es könnte eine Ordnungswidrigkeit sein. Es gibt Bestattungsregeln, und da gehört ,Ablegen auf der Straße’ ganz sicher nicht dazu“, hieß es. dpa

