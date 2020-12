Leichter Rückgang von Geburten

In Deutschland sinkt die Zahl der Neugeborenen weiter. © dpa

Wiesbaden.In den ersten neun Monaten des Jahres sind in Deutschland 580 342 Kinder zur Welt gekommen. Das waren 6155 Babys weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit. „Ob sich die Corona-Pandemie auf das Geburtenverhalten auswirkt, wird frühestens erkennbar, wenn die Geburtenauszählung der Monate Dezember 2020 bis Februar 2021 vorliegt.“

Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sieht zwei Mechanismen, die greifen könnten. „Zum einen könnten gesundheitliche Sorgen und ökonomische Existenzängste dazu führen, dass ein Kinderwunsch verschoben wird.“ Zum anderen gebe es einen gegenläufigen Effekt, dass gerade in der Corona-Zeit die Familie an Bedeutung gewinne und der Kinderwunsch konkret werde. „Welche Entwicklung stärker ist, werden wir im nächsten Frühjahr sehen.“

Zahlen rückläufig

Laut Statistischem Bundesamt war zuletzt im Vergleich von 2015 zu 2016 ein deutlicher Anstieg von Neugeborenen verzeichnet worden (plus sieben Prozent). Seitdem habe die Geburtenzahl tendenziell abgenommen. So wurden im vergangenen Jahr 14 051 Kinder weniger geboren als 2016 (minus zwei Prozent).

Eine deutliche Entwicklung gibt es beim durchschnittlichen Alter der Mütter. Dieses stieg in Deutschland laut Statistik zwischen 2016 und 2019 um ein halbes Jahr auf 31,5 Jahre. „Frauen bekommen immer später ihre Kinder“, so Bujard. Späte Geburten würden immer mehr akzeptiert, oftmals würde erst die Karriere angeschoben und dann der Kinderwunsch angegangen. dpa

