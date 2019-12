Lena Odenthal ermittelt 2020 in zwei Fällen

Berlin.Der „Tatort“ feiert 2020 seinen 50. Geburtstag. Zum Start des Jubiläumsjahres ein Überblick nach Teams.

Neujahr: Am 1. Januar zeigt das Erste einen Improvisations-„Tatort“, der ohne festes Drehbuch gedreht wurde. Unter anderem sind Anna Schudt und Jörg Hartmann vom Dortmund-Team dabei sowie Friederike Kempter aus Münster.

Tschiller und Gümer (Hamburg): In „Tschill out“ (5. Januar) wartet Nick Tschiller auf sein Disziplinarverfahren und arbeitet in einem Heim für Schwererziehbare.

Ballauf und Schenk (Köln): Zuerst kommt „Kein Mitleid, keine Gnade“ (12. Januar), in dem ein toter Abiturient nackt gefunden wird. In „Niemals ohne mich“ geht es um den Tod einer Jugendamtsmitarbeiterin.

Batic und Leitmayr (München): Nachdem das Team 2019 zweimal zu sehen war, ist es 2020 viermal auf dem Bildschirm. In „Unklare Lage“ (26. Januar) fallen Schüsse in einem Bus – Panik greift um sich.

Odenthal und Stern (Ludwigshafen): Nach dem 30. Jubiläum von Ulrike Folkerts als Lena Odenthal 2019 geht es 2020 mit „Leonessa“ über verzweifelte Jugendliche in einer Hochhaussiedlung weiter. In der anderen Episode geht es um Thore Riefenstein, den Chef eines Sicherheitsdiensts.

Thiel und Boerne (Münster): Drei Fälle standen 2019 an, 2020 sind es zwei. Der nächste Krimi mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl kommt im Frühjahr. Darin hat Professor Boerne einen Autounfall und wird lebensgefährlich verletzt. Kommissar Thiel fürchtet einen Mordversuch.

Berg und Tobler (Schwarzwald): Der nächste Schwarzwaldkrimi mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner heißt „Masken“ und spielt in der alemannischen Fasnet.

Janneke und Brix (Frankfurt): Am 19. April – zum ersten Todestag von Hannelore Elsner am 21. April – tritt die Filmdiva noch einmal auf. Sie spielte kurz vor ihrem Tod eine Kommissarin, die den von Margarita Broich und Wolfram Koch gespielten Ermittlern helfen soll. Ein zweiter Frankfurt-„Tatort“ folgt wohl im September.

Murot (Wiesbaden): Voraussichtlich im Oktober ist Tukur in einer Doppelrolle in „Die Ferien des Monsieur Murot“ zu sehen, in denen Murot den Tod eines Doppelgängers undercover aufzuklären versucht.

Rubin und Karow (Berlin): Im Frühjahr kommt ein Fall mit Robert Karow (Mark Waschke) und Kollegin Nina Rubin (Meret Becker), in dem eine Studentin erschossen wird.

Lindholm und Schmitz (Göttingen): In der ersten Jahreshälfte kommt der nächste Krimi mit Maria Furtwängler und Florence Kasumba. In „Krieg im Kopf“ geht es um die Folgen einer offensichtlich fehlgeschlagenen Auslandsoperation der Bundeswehr in Mali.

Voss, Ringelhahn, Goldwasser, Fleischer und Schatz (Franken): Im sechsten Franken-„Tatort“ feiern zwei Geschäftsfrauen Geburtstag. Am nächsten Morgen ist eine von ihnen erstochen. Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) stoßen auf Schweigen.

Winkler, Gorniak und Schnabel (Dresden): Nach einem Serienmörderkrimi und einem tragischen Fall einer Mutter, die ihren Sohn zum Mord am Vater anstiftete, hat der nächste „Tatort“ aus Sachsen den Arbeitstitel „Die Zeit ist gekommen“.

Dorn und Lessing (Weimar): Im ersten Halbjahr kommt der Arbeitstitel „Der letzte Schrey“.

Lannert und Bootz (Stuttgart): Nach dem hervorragenden Pflegerinnendrama „Anne und der Tod“ geht es 2020 unter anderem weiter mit „Du allein“, in dem ein Heckenschütze droht, Bürger zu erschießen.

Faber, Bönisch, Dalay und Pawlak (Dortmund): In „Monster“ stößt das Team in der ersten Jahreshälfte auf ein Netzwerk, in dem Kinder wie Waren gehandelt werden.

Eisner und Fellner (Wien): Zwei „Tatorte“ sollen 2020 laufen.

Grandjean und Ott (Zürich): Für die Schweiz kommen im Herbst Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler neu in den „Tatort“.

Falke und Grosz (Norddeutschland): Der Film „Die goldene Zeit“ mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz spielt zwischen Reeperbahn und Hafenstraße in Hamburg.

Borowski und Sahin (Kiel): Im Fall „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ ersticht eine Polizeischülerin während eines Workshops von Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) einen Mitschüler.

Schürk und Hölzer (Saarbrücken): Der erste Saar-„Tatort“ läuft am 13. April. Das Team wird von Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) angeführt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019