Lena und Emil weit vorn

Wiesbaden.Corona hat in diesem Jahr die Liste der zehn beliebtesten Vornamen in Deutschland nicht infiziert. Obwohl das Virus das öffentliche Leben stark eingeschränkt habe, bleibe die Top Ten der Vornamen voraussichtlich coronafrei, teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) nach einer Stichprobe der Listen von Standesämtern am Donnerstag in Wiesbaden mit. Während bei den Mädchen die Namen Lena und Lea, Marie und Hanna(h) weiterhin in der Spitzengruppe zu finden seien, habe bei den Jungen der Name Emil gute Chancen, an dem bisherigen Spitzenreiter Paul vorbeizuziehen.

Bei den Mädchen stehen nach den Angaben der Sprachgesellschaft auch alle Namen auf E- (Emma, Emilia, Ella), M- (Mia, Mila, Marie) und L- (Lina, Lea, Lena, Leonie) weiter hoch im Kurs. Bei den Jungen würden Namen wie Noah, Leon, Felix, Elias und Jonas vermutlich abermals unter den ersten zehn Plätzen landen. Der zuletzt zweitplatzierte Name Ben scheine jedoch an Beliebtheit eingebüßt zu haben.

Nach wie vor seien auch Namen der Großelterngeneration sehr beliebt. Anton, Theo und Fritz etwa gehörten bereits zu den Top 30 der Stichprobe. Bei den Mädchen zählten unter anderem Emma, Lina und Ida mit zu den Favoriten.

Dynamite wird abgelehnt

Für die Stichprobe, aus der diese Erkenntnisse abgeleitet werden, hatte die GfdS Daten über die zwischen Januar und Oktober vergebenen Namen von knapp einem Dutzend Standesämtern aus ganz Deutschland ausgewertet. Die endgültigen Sieger werden erst im kommenden Frühjahr bekanntgegeben, nachdem die Sprachexperten die Angaben aller Standesämter in Deutschland ausgewertet haben.

Die GfdS-Experten zählen nicht nur die häufigsten Namen, sondern sie befassen sich jedes Jahr auch mit mehreren Hundert neuen Namen, die Eltern gerne ihren Kindern geben möchten. In die Liste 2020 aufgenommen wurden laut GfdS 300 seltene Vornamen wie Ernea, Fjenn, Norge, Friede, Diora, Aquilia, Bente, Elijano, Aura und Blin. Nicht berücksichtigt worden seien unter anderem die Namenswünsche König, Juwel, Smiley, Dynamite, Kerli, Hustle und Bootz. dpa/epd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020