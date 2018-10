Letzte Ehre für Rocchigiani

Berlin.Als der Sarg mit den roten und weißen Rosen aus der Kapelle getragen wurde, brandete ein letzter Applaus für Graciano Rocchigiani auf. Zuvor hatten die beiden jüngsten Kinder des gestorbenen Ex-Box-Weltmeisters eine emotionale Video-Botschaft aus Sizilien geschickt: „Ciao Papa“. Die Zusammensetzung des fast tausendköpfigen Trauermarsches auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg war so facettenreich wie das turbulente Leben des Kämpfers mit so vielen Ecken und Kanten.

Der Familie mit Bruder Ralf an der Spitze folgten Freunde und Wegbegleiter, prominente Arbeitskollegen aus dem Boxring und jede Menge muskelbepackte Herren mit dunklen Sonnenbrillen. Unter einem schlichten Holzkreuz fand Rocchigiani, der am 1. Oktober durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen war, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gräbern der Gebrüder Grimm seine letzte Ruhe. Er wurde nur 54. „Er war ein fairer Mensch. Im Leben und im Ring immer über der Gürtellinie“, erinnerte sich sein ehemaliger Rivale Henry Maske. Im Boxring war der Weltmeister im Supermittelgewicht (1988-89) und Halbschwergewicht (1998-2000) umjubelter Champion. Er kassierte Millionen und verjubelte sie, ging ins Gefängnis und darbte als Hartz IV-Empfänger. Boxen lernte er bei den Neuköllner Sportfreunden. Er brach die Lehre als Gebäudereiniger ab, wurde 1982 deutscher Amateurmeister und danach Profi. 1988 holte er sich zum ersten Mal den WM-Titel.

Warum und unter welchen Umständen Rocchigiani am 1. Oktober kurz vor Mitternacht in dem Ort Belpasso auf der mehrspurigen Staatsstraße SS121 zu Fuß unterwegs war, dürfte ungeklärt bleiben. Ein Smart, gesteuert von einem 29-Jährigen, überfuhr Rocchigiani, der sofort tot war. Der Fahrer stand weder unter Alkohol- oder Drogen-Einfluss, hieß es aus Polizeikreisen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018