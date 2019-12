Letzte Klappe für die „Lindenstraße“

Köln.In den WDR-Kulissen der „Lindenstraße“ in Köln geht es trubelig zu. Äußerlich deutet nichts darauf hin, dass es hier sehr bald ganz still werden wird: Am Freitag enden die Dreharbeiten für die ARD-Serie. Für die Zuschauer ist dann aber noch nicht Schluss: Die letzte Folge der „Lindenstraße“ läuft Ende März 2020. Vor gut einem Jahr hatte die Fernsehprogrammkonferenz der ARD sich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden. Nach Ansicht von Marie-Luise Marjan (Helga Beimer, im Bild mit Moritz Sachs (Klaus Beimer)) wird vielen Zuschauern künftig etwas im Leben fehlen. „Für die Fans ist das furchtbar. Die sagen zu mir: Was soll ich denn jetzt sonntagabends ohne Sie machen?“ Die 79-Jährige bedaure das Ende der Serie, sehe es aber professionell: „Wenn eine Tür zu geht, öffnet sich eine andere.“ dpa (Bild: dpa)

