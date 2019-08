Letzte Rakete über dem See

Konstanz.Etwa 40 000 Menschen haben am Samstag das wohl letzte große Feuerwerk im Rahmen des traditionellen Konstanzer Seenachtfests bestaunt. Angesichts des von der Stadt im Mai ausgerufenen Klimanotstands wird die populäre Veranstaltung mit großer Wahrscheinlichkeit im kommenden Jahr nicht erneut auf dem Programm stehen. Über das Feuerwerk und die damit verbundene Umweltbelastung wird bereits seit längerer Zeit in der Stadt diskutiert. Konstanz will alle Entscheidungen der Stadt auf ihre Umweltverträglichkeit prüfen. Die Kommune plant eine klimaneutrale Energieversorgung von Gebäuden und eine umweltfreundliche Verkehrsplanung.

In einer Umfrage will die Bodensee-Kommune herausfinden, wie die Konstanzer das Fest in Zukunft feiern wollen und wie es umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Das leuchtende und knallende Spektakel hatte die Bodensee-Stadt bislang stets gemeinsam mit der Schweizer Nachbarstadt Kreuzlingen ausgerichtet. Dort will der Veranstalter allerdings nicht gänzlich auf das Traditionsfeuerwerk verzichten. dpa

