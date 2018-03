Letzte SMS von Kim Wall: „Ich lebe übrigens noch“

Anzeige

„Es gibt nichts Schlimmeres für jemanden wie mich, als mit zwei Personen in See zu stechen und mit einer wiederzukommen“, sagt der 47 Jahre alte Erfinder gestern vor Gericht in Kopenhagen. Er spricht laut, bedacht und betont: Ermordet habe er die junge Frau nicht. Madsen beschreibt ein Unglück: Wall sei im Boot erstickt, als er selbst draußen an etwas arbeitete. Durch einen plötzlichen Unterdruck habe er das Luk nicht mehr öffnen können. Als es endlich aufsprang, habe Wall leblos dagelegen.

„Ich halte mich insofern für schuldig, dass ich wusste, dass es an Bord der Nautilus gefährlich werden kann“, sagt Madsen. „Mit der Situation konnte ich nicht leben.“ Er habe weggewollt – und sei stundenlang mit dem U-Boot durch die Gegend gefahren, egal wohin. Dann habe er die Leiche loswerden wollen.

Der Ton zwischen Madsen und Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen ist mal aggressiv, mal genervt, mal belehrend. Warum er über Walls Schicksal gelogen habe, will der Staatsanwalt wissen. Madsen hatte zunächst behauptet, er habe Wall lebend an Land abgesetzt.

„Ich habe nicht die Wahrheit gesagt, weil ich nicht mit der Welt teilen wollte, auf welche schreckliche Weise Kim Wall starb“, sagt der Erfinder. Madsen will reden, das ist zu spüren. Ungerührt erwähnt er, dass er mit vielen Frauen Geschlechtsverkehr habe. Die Ermittler hätten Sperma in seiner Unterhose gefunden, weil er vor der Tauchfahrt Pornos schaute. DNA-Spuren von Madsen fand man auf oder in Walls Leichnam nicht. Doch Walls Slip lag im U-Boot, genau wie ihre auf links gezogene Strumpfhose war er an mehreren Stellen zerrissen. In der Nähe fanden die Ermittler dicke ausgerissene Haarsträhnen.

Enthauptungsvideo gesucht

Wenige Stunden vor dem Treffen mit der Journalistin hatte Madsen auf seinem Handy auch ein Video gesucht, auf dem eine Frau langsam enthauptet wird. Das habe keinen sexuellen Hintergrund gehabt, betont er. Es sei ihm darum gegangen, emotional berührt zu werden.

Damit hat Madsen nach Einschätzung von Psychologen Probleme, wie Staatsanwalt Buch-Jepsen sagt. Er sei „emotional beeinträchtigt mit einem schweren Mangel an Empathie“. Der 47-Jährige sei als höchst unglaubwürdig, pervers und sexuell schwer gestört eingestuft worden. Die Experten hätten nicht nur lebenslange Haft, sondern auch eine Sicherungsverwahrung empfohlen. In den kommenden Wochen sollen 37 Zeugen gehört werden. Ein Urteil wird für Ende April erwartet.

