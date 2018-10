München.Die Polizei sorgt nicht nur für Ordnung –sondern auch für Stimmung. Dass sie auch Party können, zeigen momentan Beamte der Bundespolizei in München. Aus den Lautsprechern ihres Spezialbusses am Weg vom Oktoberfest zur S-Bahn schallen Wiesn-Hits wie etwa „Atemlos“, „Hulapalu“. Allabendlich verwandeln die Polizisten so den Asphalt in ein Tanzparkett. In erster Linie wollen sie allerdings nicht für Party sorgen – sondern für einen friedlichen Heimweg. „Leute, die tanzen, prügeln nicht“, sagt Heiko Müller. Der Polizist ist mit seinen Kollegen von Sankt Augustin aus dem Bonner Raum angereist. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.10.2018