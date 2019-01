Liebes-Fahndung durch Kollegen

Berlin.Der Berliner Polizei liegt das Gefühlsleben ihrer Kollegen offenbar sehr am Herzen: Über ihren offiziellen Instagram-Kanal veröffentlichte die Polizei jetzt eine Art Liebes-Fahndung für einen ihrer Beamten. Gesucht wird eine Frau, in die sich ein Polizist verliebt habe. Per Instagram-Story schrieb gestern das Social-Media-Team der Behörde: „Er trug Uniform. Du hast ihm zum Abschied ein Lächeln geschenkt. Jetzt sucht er dich – wir helfen.“ Die Gesuchte habe den Polizisten nach dem Weg gefragt. „Dein Lächeln hat ihn verzaubert.“

Die Berliner Polizei veröffentlicht seit Jahren Berichte, Fotos und Videos auf Internetkanälen wie Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat und Instagram. Für die Mischung aus Informationen, menschlichen Geschichten und nicht immer ganz ernst gemeinten Mitteilungen gibt es viel Lob, aber auch Kritik. dpa

