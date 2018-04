Lieferwagen tötet neun Menschen

Anzeige

Toronto.Noch sind die Hintergründe unklar, doch die Bilanz des Vorfalls, der sich gestern in der kanadischen Stadt Toronto abspielte, ist bereits verheerend: Neun Todesopfer und 16 Verletzte meldete die Polizei gestern am späten Abend. Zuvor war ein Lieferwagen in eine Gruppe Fußgänger gerast.

Die Situation sei unter Kontrolle, sagte Torontos Bürgermeister John Tory. „Die Stadt ist momentan in sicheren Händen“, sagte Tory. Er bat Anwohner, nach Hause zu gehen und Ruhe zu bewahren. „Es ist eine Zeit, in der wir so ruhig wie nur möglich sein sollten.“ Die Polizei sperrte die Gegend ab, auch der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Die betroffene Gegend im nördlichen Stadtteil North York ist tagsüber belebt, dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Der weiße Transporter war Berichten von Augenzeugen zufolge mit hohem Tempo von der Straße auf den Gehweg gefahren. Dem Video eines Augenzeugen zufolge kam er mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer zeigte mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten, zu einem Schusswechsel kam es vor seiner Festnahme aber nicht.