Lokführer nach DNA-Spur unter Verdacht

Bad Berleburg.Überraschende Wende im Fall der Gullydeckel-Attacke auf eine Regionalbahn bei Bad Berleburg: Der am Steuer des Zuges sitzende Lokführer steht selbst unter dem Verdacht, die gefährliche Konstruktion an einer Brücke angebracht zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit.

Vor knapp zwei Wochen war ein Zug der Hessischen Landesbahn auf der Strecke im Wittgensteiner Land gegen zwei Gullydeckel gefahren. Die Spurenlage deute nun darauf hin, dass der Mann die beiden Gullydeckel an Seilen und Ketten befestigt und Richtung Gleise hinabgelassen haben könnte, sagte Rainer Hoppmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen. „Am Tatort haben wir DNA-Spuren gefunden“, sagte er.

Am Mittwoch war der 49-Jährige aus Lünen bei Dortmund vorläufig festgenommen und am nächsten Tag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr vorlagen. Ermittler hatten die Wohnungen des Lokführers durchsucht. Das mögliche Motiv ist bislang unklar. Auch zur Frage, ob der Lokführer die Gullydeckel selbst im mehr als 20 Kilometer entfernten Hilchenbach entwendet hatte, gebe es noch keine Klarheit. Vier Abdeckungen von Wasserabflüssen waren vorher an einer Straße gestohlen worden. Zwei Deckel baumelten nach Angaben später von der Brücke, ein weiterer wurde im Gleisbett gefunden. Den vierten stellte die Polizei in Tatortnähe sicher.

Die Hessische Landesbahn (HLB), der Arbeitgeber des Tatverdächtigen, zeigte sich in einer Mitteilung betroffen von den neusten Entwicklungen. „Dieses ist ein schwerwiegender Vorwurf, der uns tief getroffen hat“, hieß es gestern. dpa

