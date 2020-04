Loveparade-Prozess vor dem Aus

Prozessbeteiligte 2019 im Gerichtssaal in Düsseldorf vor der Verhandlung. © dpa

Duisburg.Die Duisburger Staatsanwaltschaft hat der Einstellung des Loveparade-Prozesses zugestimmt. Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände sei dies nunmehr vertretbar, obwohl sich der Tatverdacht gegen die Angeklagten nach vorläufiger Bewertung bestätigt habe, teilte die Behörde am Freitag mit. Damit würde einer der aufwendigsten Prozesse der Nachkriegszeit mit bislang 183 Verhandlungstagen ohne Urteil beendet.

Es läuft noch eine Stellungnahmefrist für alle Prozessbeteiligten bis zum 20. April. Danach werde das Gericht über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte ein Gerichtssprecher. Es seien auch noch nicht alle Stellungnahmen eingegangen.

Fortsetzung nicht absehbar

Das Landgericht Duisburg hatte am vergangenen Dienstag vorgeschlagen, den Strafprozess einzustellen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sei nicht absehbar, wann und wie die derzeit unterbrochene Verhandlung fortgesetzt werden könne, hieß es.

Die Hauptverhandlung hatte im Dezember 2017 begonnen. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt wurden. Mindestens 652 wurden verletzt. Angeklagt sind drei Mitarbeiter des Veranstalters wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Das Verfahren gegen sechs Beschäftigte der Stadt Duisburg und einen weiteren war 2019 wegen vermutlich geringer Schuld ohne Auflagen eingestellt worden. LopaventLopavent-Mitarbeiterdpa

