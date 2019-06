Lügde – Gericht lässt Anklage zu

Lügde.Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs von Lügde hat das Landgericht Detmold die Anklagen gegen drei Tatverdächtige zugelassen. Die Vorwürfe werden nach Gerichtsangaben in einem Prozess zusammengeführt. In diesem werden ein 56-jähriger Dauercamper, sein 34 Jahre alter mutmaßlicher Komplize aus Steinheim sowie ein 49-Jähriger aus dem niedersächsischen Stade gemeinsam auf der Anklagebank sitzen. Wie vorgesehen beginnt der Prozess am 27. Juni. Bis Ende August sind neun weitere Verhandlungstermine vorgesehen.

Dem 56-Jährigen aus Lügde werden 298 Fälle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht von 23 Opfern aus. Der 34-Jährige soll sich in 162 Fällen des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019