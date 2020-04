Lügen im Internet entlarven

Berlin.Ein Freund hat eine seltsame Nachricht geschickt. Darin steht, man müsse die Info unbedingt an ganz viele Leute weiterleiten. Sonst drohe einem Unheil. Kann so etwas stimmen? Nö. Solche Nachrichten nennt man Kettenbriefe. Diese Nachrichten denken sich irgendwelche Leute aus. Sie testen damit, ob andere das glauben und weiterverbreiten. Solchen und ähnlichen Quatsch findet man häufig im Internet. Mal wird in einem Video behauptet, die Erde sei eine Scheibe. Mal ist es leicht und mal schwieriger, eine Information als falsch zu entlarven.

Wieso verbreiten Menschen mit Absicht Lügen im Internet? Das weiß Juliane von Reppert-Bismarck. Sie erklärt in Schulklassen, wie man mit Falschnachrichten umgeht.

„Manche Leute übertreiben oder lügen im Netz, um damit mehr Aufmerksamkeit zu bekommen“, erklärt die Fachfrau. So locken sie Leute auf ihre Webseiten. Sie erfragen persönliche Daten oder bieten etwas zum Verkauf, um Geld zu verdienen.

Aufmerksam bleiben

„Es ist wichtig, immer zu prüfen, ob eine Informationen stimmt oder nicht“, sagt Juliane von Reppert-Bismarck. Das geht so: „Zunächst sollte man sich die Quelle einer Nachricht anschauen“, erklärt die Expertin: „Wer hat das geschrieben? Wird gesagt, woher die Info kommt? Was ist das für eine Internet-Seite?“ Auch wichtig: „Kann man die Nachricht auch auf anderen Seiten finden?“ Denn etwa Reporter von Nachrichtensendungen und Zeitungen sind verpflichtet, wahrheitsgetreu zu berichten. Ein anderer Hinweis kann das Datum sein. Manchmal werden Texte, Bilder oder Videos als neu bezeichnet, obwohl die Jahre alt sind. Die Expertin rät: Immer aufmerksam bleiben, wenn man im Internet etwas liest! dpa

