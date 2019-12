Luft in Sidney als „schädlich“ eingestuft

Durch dichte Rauchschwaden ist die Skyline von Sydney zu sehen. © dpa

Sydney.Über Sydneys Hafenviertel hat sich der Himmel verfärbt: Sonst blau, leuchtet er nun in bedrohlichem Blutorange. Überall stinkt es nach Qualm. Wenn sich Bewohner auf die Straße wagen, tragen viele Atemmasken, um sich vor Schadstoffpartikeln in der Luft zu schützen. Im östlichen Bundesstaat New South Wales, dessen Hauptstadt Sydney ist, wüten derzeit 117 Buschfeuer. Mindestens 60 davon sind außer Kontrolle, mehr als 1700 Feuerwehrleute sind gegen die Flammen im Einsatz.

Der Buschbrand, der Sydney am nächsten kommt, ist das Gospers-Mountain-Feuer rund 100 Kilometer nordwestlich der Stadt. Es hat bereits Teile des Wollemi-Nationalparks vernichte. Insgesamt haben in New South Wales bislang mehr als 7000 Feuer auf einer Fläche von mindestens zwei Millionen Hektar gewütet. Sechs Menschen fielen den Flammen bereits zum Opfer.

Der Rauch zieht aus dem Landesinneren in Richtung Küste und liegt schwer über Sydney. Es sei „eine der schlimmsten Luftverschmutzungen überhaupt“, warnte die Umweltbehörde von New South Wales. Sie stufte die Luftqualität im Osten und im Südwesten der Stadt als „schädlich“ ein, im Nordwesten als „sehr schlecht“. Die giftigen Rauchpartikel gelangen beim Einatmen über die Lunge ins Blut. Besonders für Menschen mit Herz- oder Lungenkrankheiten sei das gefährlich, hieß es.

Eine Entwarnung ist für den Osten Australiens nicht in Sicht: Aus dem Landesinneren bläst ein heißer, trockener Wind über die von Dürre gezeichnete Landschaft. dpa

