Luftverschmutzung birgt größtes Risiko

Nebliger Rauch aus Schornsteinen hängt über der Innenstadt von Mailand. © dpa

Kopenhagen.Mehr als 400 000 Menschen in der Europäischen Union sterben jährlich vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Europäischen Umweltagentur (EEA), die am Dienstag in Kopenhagen veröffentlicht wurde. Für den Bericht wurden Daten zum Einfluss der Umwelt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Europäer analysiert.

Demnach stellt in Europa die Luftverschmutzung nach wie vor die größte Umweltbedrohung für die Gesundheit dar. 1990 habe die Zahl der darauf zurückgehenden vorzeitigen Todesfälle allerdings noch bei einer Million gelegen, sagte Catherine Ganzleben von der EEA.

Lärm steht an zweiter Stelle

Die Untersuchungen stützen sich unter anderem auf Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den Todes- und Krankheitsursachen von 2012. Rund 13 Prozent der jährlichen Todesfälle in Europa – das entspricht 630 000 vorzeitig Verstorbenen – lassen sich auf Umweltfaktoren zurückführen und wären vermeidbar. Zu den häufigsten Todesursachen zählten Krebs, Herz- und Lungenerkrankungen sowie Schlaganfälle. An zweiter Stelle stehe die Lärmbelastung, die zu 12 000 vorzeitigen Todesfällen führe, heißt es in dem Bericht. Dabei sei Verkehrslärm die Hauptursache. Ein weiteres im Bericht erwähntes Gesundheitsrisiko ist der Klimawandel mit Hitzewellen und Kälteperioden, Überschwemmungen sowie einer Zunahme von unter anderem durch Insekten übertragenen Krankheiten. dpa

