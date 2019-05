„Luxusgut“ Erde

Künzelsau.Astronaut Alexander Gerst schwärmt auch Monate nach seiner Rückkehr aus dem All von der Erde. „Es ist uns vielleicht gar nicht ganz klar, was für ein wertvolles Luxusgut das ist: Dass wir im dunklen Kosmos so einen schönen blauen Planeten haben, auf dem wir einfach sein können“, sagte der 43-Jährige am Samstag in seiner Heimatstadt Künzelsau (Hohenlohekreis). Diese Perspektive habe er von der Internationalen Raumstation (ISS) mit zurück auf die Erde bringen wollen.

In dem 15 000 Einwohner-Städtchen versammelten sich trotz Regens Hunderte Menschen, um den Ehrenbürger Willkommen zu heißen. Manch kleiner Gast verkleidete sich nach seinem Vorbild selbst als Raumfahrer. Gerst betonte, wie wichtig es ihm sei, seine Faszination an die nächste Generation weiterzugeben. „Aber eben nicht dadurch, dass ich hier stehe wie ein Superstar.“ Sein Ziel sei dann erreicht, „wenn die Jungs und Mädels, die da vorne stehen, wenn die nicht denken: ,Boah der Gerst das ist aber so ein Held.’ Sondern wenn die denken: „Wenn der das kann, dann kann ich das schon lang!“ dpa

