Mache eine Wurmkiste für die Küche

Ein Mädchen holt Erde aus dem Kompost und wirft sie in eine Schubkarre.

Dortmund.Einen Kompost kannst du sogar ohne Garten anlegen. Das ist kein Problem. „Man kann auch in der eigenen Küche einen kleinen Kompost in Form einer Wurmkiste anlegen und den fertigen Humus für Balkonpflanzen verwenden“, sagt Marja Rottleb. Sie hat es schon ausprobiert.

Du brauchst eine Kiste mit einem Deckel. In die Mitte der Kiste kommt ein Brett mit Löchern als Trennwand. Am besten lässt du dir die Löcher von einem Erwachsenen in das Brett bohren. Erst befüllst nur die eine Hälfte der Kiste mit Abfällen und Kompostwürmern. Die kannst du zum Beispiel in einem Draußen-Kompost sammeln oder im Internet bestellen.

Die Würmer werden direkt mit der Arbeit loslegen und die Abfälle zu Erde verarbeiten. Wenn sie nach etwa drei Monaten damit fertig sind, schlängeln sich die Tiere durch die Löcher auf die andere Seite der Kiste. Dort machen sie weiter. Und du kannst die erste Erde nutzen.

Du willst wissen, was in deinem Draußen-Kompost gerade los ist? „Man kann sich mal eine Lupe nehmen, die oberste Schicht des Komposts zur Seite schlagen und die Tiere beobachten, die darunter ihre Arbeit machen“, sagt Marja Rottleb. Vielleicht siehst du dann ein paar Regenwürmer, die sich da herumschlängeln oder schwarze Käfer. Damit die kleinen Tierchen ohne Probleme in den Kompost hinein können, solltest du ihn unbedingt auf eine Erdfläche stellen und nicht auf Steine. So können Käfer und andere Tiere unten reinkriechen und ihre Arbeit erledigen. Außerdem kann sich dann im Kompost keine Feuchtigkeit stauen. dpa

