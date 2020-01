„Macht ausgenutzt“

Ex-Hollywood-Mogul Harvey Weinstein steht in New York vor Gericht. © dpa

New York.Im Vergewaltigungsprozess gegen den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein hat die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten schwere Sexualverbrechen vorgeworfen. Beweise würden zeigen, „dass dieser Mann ein Sexualstraftäter und Vergewaltiger ist“, sagte Anklägerin Meghan Hast am Mittwoch bei ihrem Auftaktplädoyer. Demnach habe er „seine Macht in der Unterhaltungsindustrie dazu genutzt, ihr Schweigen sicherzustellen“. In dem Prozess geht es um die Vorwürfe von zwei Frauen: Der 67-Jährige soll eine von ihnen 2006 zum Oral-Sex gezwungen und die andere 2013 vergewaltigt haben. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Insgesamt haben mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen und damit die MeToo-Bewegung ausgelöst. Weinstein hat betont, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich erfolgt. dpa

