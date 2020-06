Maddies Eltern wehren sich

Braunschweig/Leicester.Neue Erkenntnisse im Fall Maddie nähren die Hoffnung auf eine späte Klärung – sie führen aber auch zu Berichten, denen die Eltern des Mädchens entschieden widersprechen. Am Dienstag dementierten sie britische Medienberichte, wonach ihnen in einem Schreiben deutscher Ermittler der Tod ihrer Tochter als bewiesen dargestellt wurde. Dies sei falsch, teilten Kate und Gerry McCann auf ihrer Webseite mit: „Wie viele andere unbewiesene Berichte in den Medien, hat das bei Freunden und Familie unnötige Besorgnis verursacht und unser Leben ein weiteres Mal durcheinandergebracht.“

Ermittler nehmen Kontakt auf

Im Fall der seit mehr als 13 Jahren verschwundenen Maddie hatten deutsche Ermittler erneut Kontakt zu ihrer Familie in Großbritannien aufgenommen. „Wir haben den Eltern noch einmal geschrieben“, sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters in Braunschweig . Und weiter: „Die Staatsanwaltschaft hat sich zum Inhalt des Schreibens zu keinem Zeitpunkt geäußert und wird dies auch nicht tun.“

Das damals dreijährige britische Mädchen, Madeleine McCann, verschwand am 2007 aus einer Apartmentanlage im portugiesischen Praia da Luz. Mehr als 13 Jahre später teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anfang Juni mit, dass ein wegen anderer Delikte inhaftierter 43-jähriger Deutscher unter Mordverdacht stehe. dpa

