Madsen darf in neue Zelle

Kopenhagen.Der wegen eines Mordes in einem U-Boot zu lebenslanger Haft verurteilte dänische Erfinder Peter Madsen darf wegen einer Attacke hinter Gittern das Gefängnis wechseln. Sobald ein Platz frei werde, könne er umziehen, sagte seine Anwältin der Boulevardzeitung „B.T.“. Madsen war im Gefängnis Storstrøm in der vergangenen Woche von einem Mithäftling angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Madsen am 10. August 2017 in seinem U-Boot die schwedische Journalistin Kim Wall ermordete. Er folterte sie, zerstückelte ihre Leiche und warf sie über Bord. Im April wurde er dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Madsen will die Länge der Haft jedoch anfechten, die Berufungsverhandlung beginnt im September. dpa

