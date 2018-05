Määääääääääh beim Yoga

Anzeige

Ziegen-Yoga boomt in den USA, von Texas bis Arizona. In dem ländlichen Westküstenstaat Oregon brachte Lainey Morse, Besitzerin der „No Regrets“-Farm, im Sommer 2016 erstmals Yoga-Schüler mit Zwergziegen auf einer Wiese zusammen. Morse, die selbst an einer Autoimmunkrankheit leidet, schwört auf den therapeutischen Effekt der kleinen Huftiere, die sich gerne streicheln lassen. Auch „X-Men“-Schauspielerin Rebecca Romijn war schon bei ihr zu Gast und schwärmte in Talkshows vom Ziegen-Erlebnis.

Kurse auf Wochen ausgebucht

„Ich hielt das erstmal für einen Scherz“, erzählt Bob Lemos, der nun seit April „Goat Yoga“ auf seiner Farm mit einem Streichelzoo nahe San Francisco anbietet. Die Samstagskurse sind auf Wochen ausgebucht, die Klicks auf seiner Website schnellten hoch. Jetzt kämen schon Anfragen aus Silicon Valley für Firmenevents, sagt der 62-Jährige. Und wie reagieren seine Zwergziegen, die gewöhnlich im Streichelzoo mit Besuchern auf Tuchfühlung gehen, auf Yoga? „Die haben Spaß“, versichert Lemos. „Wie Kleinkinder, die sich austoben, rumklettern und alles erkunden.“

Yoga-Schülerin Cherish Petlansky erlebt das am eigenen Körper. Sie kniet in der Katze-Kuh-Pose, als eine Ziege auf ihren Rücken steigt. „Die knabbern an dir rum, springen einfach auf und blöken ins Ohr“, grinst die 17-jährige Schülerin.

Die Ziegen mischen sich unter die Teilnehmer. Einige Tiere fressen Trockenfutter aus der Hand, und manche kötteln auf die Yogamatte. Ein Helfer rückt mit Schäufelchen an. „Mit Ziegen ist immer ein Überraschungseffekt dabei, man muss den Moment erleben und dabei ganz ruhig bleiben“, erklärt Yogalehrerin Amber Ricchetti.

