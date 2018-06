Männliche Delfine geben sich Namen

Anzeige

Perth.Männliche Delfine gehen in Gruppen langjährige Freundschaften mit anderen Männchen ein – und kennen sich auch beim Namen. Das berichten australische Forscher im Fachmagazin „Current Biology“, welche die Tiere in der Meeresbucht Shark Bay seit mehr als 30 Jahren untersuchen. Sie halten demnach über bestimmte Lautsignale mit Freunden individuell Kontakt. „Unsere Arbeit zeigt, dass diese ,Namen’ den Tieren helfen, ihre vielen verschiedenen Beziehungen im Auge zu behalten“, so eine Forscherin der University of Western Australia . dpa