Magdeburg will den Vogelhäuschen-Rekord knacken

Magdeburg.Vogelhäuschen an Vogelhäuschen, und das mehr als 4000 Mal: Magdeburg bereitet sich auf einen Rekordversuch vor. Am Samstag soll in der Landeshauptstadt die längste Vogelhauskette der Welt entstehen. Ziel ist ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Aktueller Rekordhalter sei mit 1124 Metern die russische Hauptstadt Moskau. Die Aktion gehört zur Ottostadt-Kampagne „otto bricht rekorde“ der Stadt Magdeburg. Sie soll die Leistungskraft der Landeshauptstadt über die Stadtgrenzen zeigen. Bei dem Rekordversuch überlässt Magdeburg kaum etwas dem Zufall: Kindergartenkinder und Schüler haben kräftig gebastelt und gepinselt. Der Initiator Matias Tosi (Bild), künstlerischer Leiter des Hundertwasserhauses, sagte gestern, es seien schon 4185 Häuschen zusammengekommen. dpa (Bild: dpa)