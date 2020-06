Mallorca-Urlaub: Deutsche dürfen zuerst

Madrid/Palma/Hannover.Der Countdown für Mallorca-Fans wird kürzer als erwartet: Mit Hilfe von bis zu 10 900 Deutschen, die ab Montag nach und nach auf die Balearen dürfen, testen Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera den Ernstfall für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten.

„Die Inseln werden das erste sichere Ziel in Spanien nach der Pandemie sein“, erklärte Regionalpräsidentin Francina Armengol am Dienstag in Palma de Mallorca. Die Zentralregierung in Madrid, die die Grenzen des einstigen Corona-Hotspots erst am 1. Juli offiziell für Touristen öffnen wird, hatte am Vortag nach tagelangen zähen Verhandlungen endlich grünes Licht gegeben.

Deutschland sei aus zwei „offensichtlichen“ Gründen für dieses Pilotprojekt ausgewählt worden, sagte Armengol: „Deutschland ist das Land, aus dem am meisten Urlauber zu uns kommen, und die epidemiologischen Zahlen sind den unseren sehr ähnlich“.

Einheimische protestieren

Das Pilotprojekt soll dazu dienen, den Ernstfall – den erwarteten Touristenansturm ab Juli – zu proben. Man wolle prüfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen unter anderem an den Flughäfen und in den Hotels funktionieren. „Die Sicherheit der Einheimischen, des Personals und natürlich der Gäste steht im Mittelpunkt“, sagte die Regierungschefin. Sollte ein Tourist Covid-19-Symptome aufweisen, werde er getestet. Und falls dieser positiv sei, werde ihm und seiner Familie ein spezielles Quartier zugewiesen.

Dennoch freut man sich auf Mallorca und den anderen Inseln nach der dreimonatigen Corona-„Schließung“ wie noch nie zuvor auf die „Alemanes“. Carme Planas, die Präsidentin des Gastronomie-Verbandes CAEB, sagte: „Wir müssen unsere Anstrengungen bündeln, damit das Projekt funktioniert, um Vertrauen herzustellen.“ Damit könnte man zum Vorbild für andere Tourismus-Regionen in Spanien werden. Die Chefin der Hoteliers-Vereinigung FEHM, Maria Frontera, sagte: „Wir müssen diesen Anstoß geben, damit die Balearen in aller Welt als sicheres Reiseziel gesehen werden.“

Gesundheitsminister Negueruela hatte zuvor bei den Verhandlungen mit Madrid mehrfach betont, die Balearen benötigten den Tourismus „wie die Luft zum Atmen“. Die Einnahmen der Branche machen über ein Drittel des regionalen Gesamteinkommens aus.

Aber nicht alle freuen sich: Unter Einheimischen gab es Proteste. Sie hätten Angst um ihre Gesundheit, sagten Mallorquiner, die unter anderem an der Party-Meile Ballermann leben. Armengol wurde gefragt, ob es keine Angst vor importierten Infektionen gebe: „Deshalb haben wir ja Deutschland ausgewählt, weil die epidemiologischen Daten in Deutschland und den Balearen ähnlich sind.“

Die vielen Briten, die sonst den Deutschen auf Mallorca als größte Besuchergruppe „Konkurrenz“ machen, werden neidisch sein. Denn ein Pilotprojekt mit ihnen sei nicht vorgesehen, sagte Negueruela auf Frage eines Journalisten. Die epidemiologische Lage in Großbritannien sei nicht so wie auf den Balearen. Großbritannien sei ja zudem nicht im Schengenraum, lautete die zweite Erklärung des Ministers.

An dem Projekt beteiligen sich vier örtliche Hotelketten. Auf deutscher Seite sind die Reiseveranstalter TUI, DER Touristik und Schauinsland Reisen mit von der Partie. Auf Mallorca sollen die deutschen Urlauber nach Medienberichten an der Playa de Palma und in der Bucht von Alcúdia untergebracht werden. Ein Tuifly-Sprecher sagte, deutsche Urlauber könnten von Montag an nach Mallorca fliegen.

Am 15. Juni sollen in Düsseldorf und Frankfurt zwei Tuifly-Maschinen mit je rund 180 Plätzen starten. Am Donnerstag sowie darauffolgenden Montag würden je zwei weitere Flüge angeboten. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020