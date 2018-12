„Mama“ Ätna meldet sich zu Weihnachten

CATANIA.Der Ätna auf Sizilien ist wieder aktiv. In der Nacht zum 2. Weihnachtstag erschütterte ein heftiger Erdstoß der Stärke 4,8 die Region; ab 5,0 wird es gefährlich. In Zafferana und anderen Orten um den Ätna wurden Häuser teilweise zerstört. Etwa 30 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Ein zwei Kilometer langer Spalt öffnete sich. Daraus ergoss sich Lava. Bereits am Heiligabend stieß der 3300 Meter hohe Vulkan, von den Sizilianern respektvoll „Mama“Ätna genannt, dichte grau-schwarze Wolken aus (Bild). Der Betrieb auf dem Flugplatz von Catania – etwa 40 Kilometer südlich des Vulkans – musste nach Angaben des Flughafens wegen der Vulkanasche eingeschränkt werden. Das Institut für Geophysik in Catania, das mehrere Vulkane der Region überwacht, meldete für den 24. Dezember mehr als 130 leichte Erdstöße. Zuletzt war der Ätna im August 2018 stärker aktiv. lü (Bild: Elisa Luggisi)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018