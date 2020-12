„Man verliert die Rolle als Schutzmacht“

Berlin.Eben noch hatten sie Pickel und gaben freche Antworten – und auf einmal sind die „Pubertiere“ erwachsen. Was heißt: Auch Papa und Mama müssen neue Rollen finden. Bestsellerautor Jan Weiler kennt das nur zu gut, das Gefühl, wenn die Eltern ausgemustert werden. „Man ist 49, fühlt sich wie 29 – wird aber behandelt, als sei man 79“, so Weiler.

Fast 20 Jahre haben Eltern die Kontrollhoheit übers Kinderzimmer – und dann? Dann ist die Tochter ausgezogen, der Sohn so gut wie erwachsen. Das Zimmer, in dem man früher mit Wadenwickeln hineinmarschierte oder Gute-Nacht-Geschichten vorlas, wurde längst zur Tabuzone erklärt. Nur noch heimlich betritt man es, um mal zu gucken, ob nicht ein paar Joghurtbecher vor sich hingammeln. „Eigentlich muss es einem ja wurscht sein, was die Jugend so treibt. Da wird man dann vom hauptamtlichen Vater zu einer Art Hausmeister“, so Weiler, Vater von zwei erwachsenen Kindern und Autor von „Das Pubertier“. Nun hat er eine Art Fortsetzung geschrieben: „Die Ältern“.

Einer Funktion beraubt

Die neuen Möglichkeiten kann er noch nicht wirklich genießen: „Man muss sich in diese Lebensphase hineinfinden. Das fällt mir manchmal auch noch sehr schwer. Ich habe immer noch die Termine der Schulferien im Kopf, obwohl ich mich gar nicht mehr daran halten muss. Ich könnte doch im Grunde verreisen, wann ich wollte. Aber bis ich das kapiere, braucht es wohl zehn Jahre.“

Man sei einer Funktion beraubt, die man innehatte: „Man verliert die Rolle der Schutzmacht. Es ist ein bisschen so wie früher, wenn die Kinder Radfahren lernten. Man hielt sie am Gepäckträger fest – und irgendwann ließ man los. So ist das jetzt, das Gefühl, dieser Schlingerkurs zum Erwachsenwerden.“

Eigentlich war das Kindererziehen ja auch kein Wellnessurlaub. Wie oft sind Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs und könnten froh sein, wenn die Zeit vorbei ist. „Natürlich war auch ich überfordert. Wie alle anderen auch.“ Meist bemerkte er so etwas an der eigenen Inkonsequenz oder wenn er vergessen hatte, „was ich als wichtige Gesetze ausgegeben hatte“. Wie sonntags kein Fernsehen. „Tja, und dann war da dieser November, vier Grad, Nieselregen – da dachte ich, dass es schön wäre, wenn man jetzt vielleicht zusammen einen Familienfilm angucken könnte.“

Prinzipiell ein gutes Gefühl

Aber man hat ja eben auch nicht alles falsch gemacht – und wenn Weiler an die Zeiten denkt, in denen er seinen Job gut gemacht hat, dann kommt schon ein bisschen Melancholie auf. Gut gemacht habe er vor allem „eine Sache“. „Bis heute darf niemand beim Essen das Handy dabei haben. Die Handys bleiben in der Hosentasche. Und liegen auch nicht auf dem Tisch. Das funktioniert. Aber nur, weil man es auch selbst genauso durchhält.“

Und nun? Mit 53 Jahren, da läuft doch noch was. Auch nicht wirklich für ihn: „Ich geh doch jetzt nicht in die Clubs von früher. Erstens gibt es die bestimmt gar nicht mehr. Zweitens denken die doch, ich bin ein Zivilfahnder. Ich bin froh, bestimmte Dinge nicht mehr machen zu müssen. Wie verrückt feiern und mich betrinken. In der Jugend konnte ich saufen wie ein Stier. Und heute bin ich am nächsten Tag krank.“ Aber das Wissen, dass alles wieder offen für ihn ist, sei schon ein gutes Gefühl. „Ich kann machen, was ich will.“ Wer kann das schon von sich sagen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020