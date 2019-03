Manege frei – seit 100 Jahren

Rapperswil.Draußen stürmt es, aber drinnen setzen die Artisten Maycol und Guido Errani ihre Probe fort, als wenn nichts wäre. Jede Minute zählt, denn es sind nur noch ein paar Tage bis zum Auftakt der Jubiläumstournee: Der Schweizer Circus Knie feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Er gibt in den nächsten Monaten 320 Vorstellungen an über 30 Orten in der Schweiz.

Die Geschichte der Zirkusfamilie Knie reicht noch viel weiter zurück: Stammvater Friedrich stand schon vor mehr als 200 Jahren in Österreich als Seiltänzer vor Publikum. In einer Nacht- und Nebelaktion hat er der Familienlegende nach seine Antonia, die von ihrem Vater vor dem fahrenden Volk in einem Kloster versteckt worden war, 1807 entführt und mit ihr die Dynastie gegründet.

Exoten 2004 weggegeben

Heute ist die achte Knie-Generation am Ruder, darunter Geraldine, die mit dem Artisten Maycol verheiratet ist. Er probt mit seinem Bruder Guido Hebe- und Balancefiguren in der Manege. Geraldines Vater ist Zirkusdirektor Fredy Knie junior (72). „Die neunte Generation ist auch schon richtig gut“, sagt er im Winterquartier in Rapperswil am Zürichsee. „Ich arbeite mit meinen Enkeln, um ihnen mein Wissen weiterzugeben.“

Knie gilt als Pferdeflüsterer, dem seine Tiere fast auf Blicke hin gehorchen. Er zeigt, wie die Tiere Formationen laufen und auf Kommando stehenbleiben: „Bewegungen, die sie in der Natur auch machen würden.“ Raubtiere und Elefanten gibt es seit 2004 nicht mehr. „Vor 50, 100 Jahren wusste man es nicht besser, aber heute weiß man, wie Tiere artgerecht gehalten werden, deshalb verzichten wir darauf.“ Der Zirkus zeigt heute neben Pferden nur Schweine und Papageien.

Knie hat seine Elefanten im eigenen Kinderzoo in Rapperswil aufs Altenteil geschickt. Dort werden inzwischen Elefanten gezüchtet, für Zoos. Nur in der hautnahen Begegnung mit solchen Tieren lernten Kinder Respekt für Tier und Umwelt, ist Knie überzeugt.

Die ersten Knies waren in der Schweiz als Seiltänzer mit Vorstellungen unter freiem Himmel unterwegs. Vor 100 Jahren kauften sie das erste Zirkuszelt. Zum 100. Jubiläum schenkten Schweizer der Familie via Crowdfunding-Kampagne ein nagelneues Zelt. 230 Akrobaten, Artisten, Clowns, Tierpfleger und Helfer gehen damit nun auf Tour.

Für Knie gehört guter Zirkus als Kulturveranstaltung in eine Reihe mit Theater, Oper und Konzert. „Wir haben nur ein viel breiteres Publikum, von vier bis 80 Jahre“, sagt er. Die Essenz von Zirkus? „Unterhaltung, Qualität, Staunen, Lachen, Nervenkitzel und ein Hauch Exotik.“

Diese Mischung mag auch die Fürstenfamilie von Monaco. Sie veranstaltet seit Jahren Zirkusfestivals und ist mit den Knies eng befreundet. Prinzessin Stephanie (54) war zu Beginn der 2000er Jahre mit Franco Knie liiert. Die Prinzessin zog mit ihren Kindern in einen Zirkuswagen. Die Liaison dauert nicht lange, die Familienfreundschaft schon: Zur Premiere eines Knie-Musicals zum 100-jährigen Jubiläum kam Stephanie gerade mit ihrem Bruder Fürst Albert in die Schweiz.

Hohe Erwartungshaltung

Fredy Knie bedauert, dass Zirkus oft als etwas für Kinder abgetan wird. Sein Zelt sei immer voll: „Wir bieten viel. Das Publikum ist durch allerlei Unterhaltungsangebote verwöhnt, deshalb muss Zirkus heute bei Licht, Musik, Ton, und Choreographie Top-Niveau bieten.“

Wie es auch Unterhalter wie der kanadische Cirque Du Soleil bieten. Die 1984 von Straßenkünstlern gegründete Truppe bietet Artistik und Livemusik, aber ohne Tiere. 1992 war der Circus Knie, der sich selbst mit einem „C“ schreibt, Wegbereiter der Kanadier in Europa. Knie lud ihn ein für eine gemeinsame Tournee ein. Als Konkurrenz sieht er das Angebot nicht. Das Verhältnis sei bestens. Wenn der Cirque Du Soleil in der Schweiz gastiere, würden die Tourneedaten abgesprochen, um sich nicht in die Quere zu kommen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019