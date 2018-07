Mann in den USA findet Schlange in Toilettenschüssel

Anzeige

Virginia Beach (dpa) - Es ist der Alptraum all jener, die sich vor Reptilien fürchten - und auch andere Menschen dürfte es bei dem Gedanken schütteln: Ein Mann in Virginia Beach an der Ostküste der USA hat eine Schlange in seiner Toilettenschüssel entdeckt.

«Ich drehte mich nur um und schaute auf die Toilette und konnte es nicht glauben», sagte James Hooper dem örtlichen Fernsehsender WKTR am Freitag (Ortszeit). «Ich dachte, jemand spielt mir einen Streich.»

Der Sender berichtete, Hooper habe einen Freund gerufen, der eine Schlinge an seine Angel gebastelt und die Schlange herausgezogen habe. «Sie wurde größer und größer, als sie herauskam», sagte Hooper. WKTR berichtete, anschließend hätten beide Männer eine Beamtin der Tieraufsichtsbehörde angerufen, die zunächst ebenfalls an einen Scherz geglaubt habe. «Das ist eine dieser Sachen, von denen man denkt, das kann nicht wirklich passieren, aber jetzt ist es passiert», sagte die Beamtin Rebecca Franklin dem Sender.