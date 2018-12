Mann verschanzt sich mit Geiseln

Aschaffenburg.Die Polizei hat einen bewaffneten Mann in Aschaffenburg überwältigt, der in einem Büro zwei Frauen in seiner Gewalt hatte. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) stürmte gestern Mittag das Gebäude und nahm ihn fest, wie ein Sprecher sagte. Ein Diensthund biss den 60-jährigen Täter dabei und verletzte ihn leicht. Er kam in ein Krankenhaus. Der Mann war am Morgen mit einer Pistole bewaffnet in das Büro gekommen und hatte die Frauen in seine Gewalt genommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ihm das Unternehmen gekündigt. Möglicherweise habe es deswegen Streit gegeben. Seine Ex-Kolleginnen konnten das Gebäude nach knapp zwei Stunden unverletzt verlassen. Nach fast fünf Stunden wurde der Täter vom SEK überwältigt. dpa

