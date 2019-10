Mann von Wassermassen mitgerissen

Einsatzkräfte suchen in Tarragona (Spanien) nach Vermissten. © dpa

Barcelona/Montpellier.Rund ums Mittelmeer haben heftige Unwetter vielerorts Überflutungen, Schäden und Behinderungen im Flugverkehr verursacht. Besonders betroffen war neben Spanien auch der Süden Frankreichs. In Spanien gab es am Mittwoch ein Todesopfer.

Ein seit Dienstagabend in Arenys de Munt in der Nähe von Barcelona vermisster Mann sei an einem Strand gefunden worden, twitterte die katalanische Polizei. Der 70-Jährige war offenbar von Wassermassen mitgerissen worden und ertrunken. In der Provinz Tarragona suchten Einsatzkräfte nach einer Mutter und ihrem Kind. Sie waren in ihrem Bungalow fortgespült worden. Nach Angaben des Zivilschutzes mussten in Katalonien Dutzende überflutete Straßen gesperrt werden. 50 Kinder seien in Cambrils aus einem Ferienlager in Sicherheit gebracht worden.

Auch auf den Urlaubsinseln Mallorca und Ibiza führten Unwetter zu Überschwemmungen und entwurzelten Bäumen. Dabei kam es auch zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs. Für Mittwoch wurden auf den Balearen und in Katalonien weitere Regenfälle erwartet.

Teile Südfrankreichs kämpften nach Starkregen ebenfalls mit Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete. Bäume wurden ausgerissen und Hausdächer abgedeckt.

In Italien wurden bereits ab Donnerstag neue Unwetter erwartet. Warnungen gab es speziell für die Regionen Piemont und Lombardei, auch Sardinien und Teile der Toskana könnten betroffen sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019