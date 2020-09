Maria Schrader gewinnt Emmy

Maria Schrader erhält den Emmy für die beste Regie in einer Miniserie. © dpa

Los Angeles.Am Ende saßen sie doch fast alle im schicken Abendkleid da – nur eben meistens daheim statt im Staples Center in Los Angeles. Und von dort übten dann viele Stars bei den Emmy Awards sechs Wochen vor den US-Wahlen viel Kritik an Präsident Donald Trump. Aus deutscher Sicht gab es Grund zur Freude: Die aus Niedersachsen stammende Maria Schrader kann sich über eine Auszeichnung freuen.

Damit gewann bei den Preisen für die Miniserien zum ersten Mal eine Deutsche den Preis als beste Regisseurin: Schrader bekam die Auszeichnung für die vierteilige Serie „Unorthodox“ beim Streaminganbieter Netflix. Sie erzählt darin die Geschichte der ultra-orthodoxen Jüdin Esther, die vor ihrem Ehemann aus New York nach Berlin flüchtet. „Ich bin sprachlos“, sagte die auch als Schauspielerin bekannte 54-jährige Schrader in einer Live-Schalte.

Die drei großen Abräumer am Sonntagabend waren das Drama „Succession“ um die kaputte Familie eines Medienmoguls – die opulent ausgestattete Serie wurde mit sieben Preisen ausgezeichnet, darunter auch Emmys für Jeremy Strong als bester Hauptdarsteller und Andrij Parekh als bester Regisseur –, die freundliche Toleranz-Comedy „Schitt’s Creek“ (alles in allem neun Awards) und die auf einem realen Massaker an Schwarzen im US-Süden beruhende Comicverfilmung „Watchmen“ (insgesamt elf Preise).

Moderator Jimmy Kimmel stand zuerst alleine auf der Bühne, danach ging der Komiker in einen Raum voller Monitore mit Schalten zu rund 100 Nominierten. dpa

