Markusdom unter Wasser

Genua.Bei Unwettern in Italien sind bisher mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Tote gab es Medienberichten zufolge unter anderem im Umland von Rom und Neapel, in Südtirol, im Adria-Badeort Rimini und nahe den Dolomiten. Der Flughafen von Genua musste vorübergehend geschlossen werden und konnte gestern erst wieder am späten Nachmittag öffnen. Angespannt blieb die Lage vor allem weiterhin in den Regionen Venetien um die Lagunenstadt Venedig und in Trentino im Norden Italiens, wie der Zivilschutz mitteilte. In beiden Gebieten gilt weiter die höchste Alarmstufe. In Südtirol besserte sich demnach die Wetterlage etwas.

„Um 20 Jahre gealtert“

Die Schlechtwetterfront mit Starkregen und Sturmböen lähmt seit Tagen weite Teile Italiens. Auch der berühmte Markusdom in Venedig blieb nicht von dem schlimmsten Hochwasser seit zehn Jahren verschont, das die Lagunenstadt am Montag heimgesucht hatte. In dem Gotteshaus habe das Wasser 16 Stunden lang bis zu 90 Zentimeter hoch gestanden, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa Verwaltungschef Carlo Alberto Tesserin. „An einem einzigen Tag ist die Basilika um 20 Jahre gealtert, und das ist noch eine optimistische Einschätzung“, sagte er demnach. In Venedig war am Montag das Hochwasser auf 156 Zentimeter über dem Meeresspiegel gestiegen, 70 Prozent der Altstadt standen unter Wasser. Gestern normalisierte sich die Lage dort etwas.

Acht bis zehn Meter hohe Wellen brachen sich an der Küste der italienischen Riviera. Der berühmte Luxus-Badeort Portofino war von der Außenwelt abgeschnitten: Heftiger Sturm hatte die Zufahrtsstraße beschädigt. Unter den dort gestrandeten Menschen sei auch ein Sohn von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, hieß es. Zu den bisher elf Toten gehört ein freiwilliger Feuerwehrmann, der in St. Martin in Thurn in Südtirol am Montagabend von einem Baum erschlagen wurde. dpa

