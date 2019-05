Martina Gedeck schätzt das Grundgesetz

Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Martina Gedeck (57) zeigt sich als Fan des Grundgesetzes. «Die Passage, in der es um das Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit geht, ist für mich besonders wichtig», sagte Gedeck der «Berliner Morgenpost».

«Das Recht auf freie Entfaltung, auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben ist ja eben nichts Selbstverständliches, und das war es ganz besonders nicht, als das Grundgesetz Ende der vierziger Jahre entwickelt wurde.»

Wichtig sei ihr auch der Artikel, in dem es darum gehe, dass niemand wegen Abstammung, Rasse oder einer Behinderung benachteiligt werden dürfe. «Da geht es im Wesentlichen darum, dass Menschen tolerant miteinander umgehen, auch wenn sie sich voneinander unterscheiden, und das halte ich gerade in der heutigen Zeit für sehr wichtig», sagte die Schauspielerin. In der Doku-Hörspielserie «Guter Rat» von WDR, DLF und BR hat Gedeck die Rolle der SPD-Politikerin Friederike Nadig übernommen, die eine von nur vier Müttern des Grundgesetzes war.